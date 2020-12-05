شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشري يعلن قائمة طلائع الجيش في مواجهة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة الأهلي، يوم السبت، في نهائي كأس مصر.

وضمت القائمة كلًا من:

حراسة المرمى: محمد بسام – محمد شعبان.

خط الدفاع: أحمد علاء – حسين السيد – محمد ناصف – خالد سطوحي – على الفيل – أحمد زولا – حسن مجدي – مصطفى الزناتي.

خط الوسط: مهند لاشين – إسلام محارب – أحمد سمير – فرانك ستيفن – عمرو السيسي – إبراهيما كونيه – مصطفى جمال – توني جوميز.

وفي خط الهجوم: عمرو مرعي – عمرو جمال – ناصر منسي.