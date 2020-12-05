شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يضع برنامج لتأهيل لاعب الترجي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع كوامي يونسو لاعب سيراميكا الجديد لبرنامج تأهيلي من أجل العودة إلى مستواه الفني والبدني قبل انطلاق الموسم الجديد.
وأعلنت إدارة نادي سيراميكا التعاقد مع الغاني كوامي بونسو لاعب الترجي التونسي السابق، لمدة موسمين.
ووقع اللاعب على عقد انضمامه لسيراميكا، الصاعد حديثا للدوري الممتاز، في حضور طارق أبو العينين، نائب رئيس النادي، عقب اجتياز بونسو الكشف الطبي بنجاح.
وسيشارك الغاني صاحب الـ 26 عاما في تدريبات سيراميكا، بدءًا من غد السبت، استعدادًا لخوض مباريات الدوري الممتاز، في الموسم الجديد.
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