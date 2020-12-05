شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يطلب شراء «الونش» من الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن مسئولي نادي بيراميدز دخلوا في مفاوضات جادة مع نظرائهم بالزمالك من أجل التعاقد مع محمود حمدي «الونش» مدافع الفريق الأبيض وهو ما رفضه مسئولي الزمالك نهائيًا.

وأكد عمر ربيع ياسين عبر برنامج «نمبر وان» على قناة «النهار» أن محمود الونش عقد جلسة مع أيمن يونس من أجل إقناعه والضغط للرحيل إلى بيراميدز بسبب حصوله على مقابل مادي مجزي حال رحيله.

وتابع: «يأتي ذلك في ظل رغبة مسؤولي بيراميدز في بناء فريق قوي بلاعبين أصحاب خبرة للمنافسة على البطولات خلال الموسم الجديد».