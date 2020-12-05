شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب اختيار «الحنفي» لإدارة نهائي كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علمت «المصري اليوم» أن السبب الرئيسي لاختيار محمد الحنفي، الحكم الدولي لإدارة نهائي كأس مصر، المقرر إقامته مساء السبت بين الأهلي مع طلائع الجيش، هو تمسك وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام باختياره.
وكان الحنفي في منافسة شرسة مع الحكم الدولي جهاد جريشة، وشهدت الساعات الماضية خلافا حادا داخل لجنة الحكام بين أعضائها حتى تم اختيار الحنفي الذي يرتبط بعلاقة طيبة مع وجيه أحمد.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
117,156
-
تعافي
103,082
-
وفيات
6,713
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على سبب اختيار «الحنفي» لإدارة نهائي كأس مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.