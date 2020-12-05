شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب اختيار «الحنفي» لإدارة نهائي كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علمت «المصري اليوم» أن السبب الرئيسي لاختيار محمد الحنفي، الحكم الدولي لإدارة نهائي كأس مصر، المقرر إقامته مساء السبت بين الأهلي مع طلائع الجيش، هو تمسك وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام باختياره.

وكان الحنفي في منافسة شرسة مع الحكم الدولي جهاد جريشة، وشهدت الساعات الماضية خلافا حادا داخل لجنة الحكام بين أعضائها حتى تم اختيار الحنفي الذي يرتبط بعلاقة طيبة مع وجيه أحمد.