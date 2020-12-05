شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط فرجاني ساسي للتجديد مع الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن الدولى التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط فريق الزمالك، وافق على تجديد عقده مع الزمالك والاستمرار مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج «نمبر وان» على قناة «النهار» أنه من المنتظر أن يعقد اللاعب جلسة في حضور وكيله مع مسؤولي الزمالك الاثنين المقبل، من أجل توقيع العقود.

وتابع: «اشترط فرجاني الحصول على مبلغ 2 مليون دولار في الموسم من أجل تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل على أن يحصل على نصف راتب السنة المقبلة كاش، أي حصوله على مليون دولار».

وأوضح عمر ربيع ياسين أن الجلسة تكمن في حصول ساسي على مليون دولار بالإضافة إلى 300 ألف دولار مستحقات متأخرة له لدى النادي.