اخبار الرياضه

كاف: إيقاف لاعب بيراميدز بسبب تعاطيه المنشطات

0 نشر
هشام أبو حديد 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن كاف: إيقاف لاعب بيراميدز بسبب تعاطيه المنشطات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن نادي بيراميدز تلقي خطابًا رسميًا من الاتحاد الافريقي لكرة القدم «كاف»، يبلغه خلاله بإيقاف إبراهيم حسن لاعب الفريق خلال الفترة المقبلة بسبب تعاطيه للمنشطات.

وأكد عمر ربيع ياسين عبر برنامج «نمبر وان» على قناة «النهار»: «إبراهيم حسن خضع لكشف منشطات خلال مواجهة فريقه أمام حوريا كوناكري في نصف نهائي البطولة الكونفيدرالية».

وأضاف: «وأثبت الكشف الذي خضع له اللاعب تعاطيه لمواد منشطة مما أدى لإيقافه».

وشدد: «نادي بيراميدز استأنف على العقوبة، ورفع قضية في الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا)، وإبراهيم لن يتمكن من المشاركة سواء محليا أو قاريًا لحين انتهاء الإيقاف».

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    117,156

  • تعافي

    103,082

  • وفيات

    6,713

كانت هذه تفاصيل خبر كاف: إيقاف لاعب بيراميدز بسبب تعاطيه المنشطات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

"