شكرا لقرائتكم خبر عن كاف: إيقاف لاعب بيراميدز بسبب تعاطيه المنشطات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن نادي بيراميدز تلقي خطابًا رسميًا من الاتحاد الافريقي لكرة القدم «كاف»، يبلغه خلاله بإيقاف إبراهيم حسن لاعب الفريق خلال الفترة المقبلة بسبب تعاطيه للمنشطات.
وأكد عمر ربيع ياسين عبر برنامج «نمبر وان» على قناة «النهار»: «إبراهيم حسن خضع لكشف منشطات خلال مواجهة فريقه أمام حوريا كوناكري في نصف نهائي البطولة الكونفيدرالية».
وأضاف: «وأثبت الكشف الذي خضع له اللاعب تعاطيه لمواد منشطة مما أدى لإيقافه».
وشدد: «نادي بيراميدز استأنف على العقوبة، ورفع قضية في الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا)، وإبراهيم لن يتمكن من المشاركة سواء محليا أو قاريًا لحين انتهاء الإيقاف».
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