شكرا لقرائتكم الزمالك يوافق على سفر أمير عادل إلى الدنمارك قبل الانضمام للتدريبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق جهاز الزمالك، على سفر أمير عادل المنضم حديثا إلى الفريق، إلى الدنمارك من أجل إجراء بعض الترتيبات قبل العودة والانتظام فى تدريبات الفريق بعد ضمه لمدة 4 مواسم مقبلة، حيث من المنتظر أن يغادر اللاعب، القاهرة، غدا، السبت، ثم سيعود منتصف الأسبوع المقبل حيث تقرر عودته أحد أيام الإثنين أو الثلاثاء المقبل من أجل الانتظام فى استعدادات الفريق للنسخة المقبلة من بطولة الدورى.

وأعلن نادى الزمالك، فجر الخميس الماضى، التعاقد مع أمير عادل صاحب الأصول المصرية والشهير بألكسندر ياكوبسون لاعب ساربسبورج الدنماركى لمدة 4 مواسم تبدأ من الموسم المقبل، فى صفقة انتقال حر، بعدما وقع أمير عادل فى الساعات الأولي من صباح، الخميس، على عقود انتقاله لصفوف الزمالك، بدأ أمير عادل مسيرته فى صفوف قطاع الناشئين بنادى لينجبي الدنماركي ثم انضم لفريق الشباب بكوبنهاجن ومنه إلى فريق الشباب في أيندهوفن، ولقبوه بـ"رونالدينيو المصري"، وفقا لإحصائيات موقع ترانسفير ماركت المتخصص فى إحصائيات اللاعبين.

عقب انتقاله لأيندهوفن لمدة موسم واحد، قام النادي الهولندي بفسخ تعاقده مع اللاعب ليظل بلا نادي لمدة 6 أشهر، لينضم إلى فالكينبرج السويدي عام 2015 لمدة 6 أشهر ليفسخ النادي السويدي عقده ويظل اللاعب بلا نادي للمرة الثانية في مشواره لمدة 3 أشهر.

انضم أمير لفريق بودو جليمت، وعاد مرة أخرى إلى فالكينبيرج بالسويد، ثم رحل إلى فيبورج الدنماركي، ومنه الي نورشوبينج السويدي ثم انضم إلى كالمار السويدي معارًا، ومنه الي ساريسبورج النرويجي، ولكنه لم يشارك باستمرار ليفسخ النادي تعاقده معه ويظل بلا نادٍ للمرة الثالثة في تاريخه بداية من أكتوبر الماضي وحتى أنهي الزمالك التعاقد معه اليوم.

أحرز أمير عادل 20 هدفاً فقط خلال مسيرته الكروية كاملة بداية من عام 2005 وحتي 2020 ، حيث بدأ أمير مسيرته فى ناشئين لينجبى الدنماركي موسم 2004 / 2005 ، ويجيد اللعب فى أكثر من مركز وهى الجناح الأيسر والوسط المهاجم والوسط المدافع، شارك فى معسكر لمنتخب الشباب موسم 2013 تحت قيادة ربيع ياسين، وانضم لاحد معسكرات المنتخب الأول تحت قيادة الارجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني الأسبق للفراعنة.