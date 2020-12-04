شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أسماء تتنافس على خلافة مرتضى منصور في رئاسة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بات كرسي رئاسة نادي الزمالك هدفًا لعدد من الأسماء البارزة داخل القلعة البيضاء بعد قرار وزارة الشباب والرياضة بإيقاف مرتضى منصور، رئيس النادي السابق، بسبب وجود مخالفات مالية، وفقا لما أعلنته وزارة الشباب والرياضة.

ويأتي على رأس الراغبين في الترشح لرئاسة النادي بالمرحلة المقبلة أيمن يونس، رئيس لجنة الكرة، الذي استطلع رأي عدد من المقربين منه من أجل خوض التجربة خلال المرحلة المقبلة.

وكذلك هاني العتال، الذي ينوي الترشح هو الآخر على منصب رئيس النادي، في حال تمكنه من العودة إلى عضوية الجمعية العمومية بعد أن تم شطبه بقرار سابق من الجمعية العمومية قبل أن يطعن العتال على القرار أمام اللجنة الأوليمبية.

أما المرشح الثالث فيتمثل في نجل ممدوح عباس، رئيس النادي السابق، الذي يرغب والده في الدفع به بمنصب رئيس النادي، رغم أن نجل ممدوح عباس لا يرغب في تنفيذ رغبة والده بخوض انتخابات القلعة البيضاء.