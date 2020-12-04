شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يسحق أرتا سولار «9-1».. ويضرب موعدًا مع النجم الساحلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب فوزًا كبيرًا على حساب نظيره أرتا سولار، بطل جيبوتي، بتسعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، على استاد المقاولون العرب، في إياب دور الـ 64 ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

أحرز أهداف المقاولون أحمد داوودا 2 و35، وسيف الدين الجزيري 7 و10، وفاروقا كابوري 22، ومحمد عصام 51، وفادي نجاح 67، وأحمد الشيمي 72، وكريم مصطفى 89، فيما أحرز مهاجم أرتا سولار هدف فريقه في الدقيقة 80، لينتهي اللقاء 9-1.

بهذا الفوز، يتأهل المقاولون العرب بنتيجة 10-1 بمجموع المباراتين، ليواجه النجم الساحلي التونسي في منافسات دور الـ 32 الأول من البطولة القارية.