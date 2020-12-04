شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان رياضي في اليوم العالمي لمحاربة الفساد بمطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنظم وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، مهرجانا رياضيا على مستوى الجمهورية في توقيت واحد، مهرجان للدراجات والجري دون سباق أو فائز، وهي مشاركة رياضية من أجل ممارسة الرياضة وذلك في اليوم العالمى لمحاربة الفساد.

ويقام المهرجان، الأربعاء المقبل، 9 ديسمبر، السابعة صباحا، أمام مبنى هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة مطروح، بجوار النادى الاجتماعى بمطروح، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، وخالد عبدالحميد محمد، مدير عام الشباب والرياضة بمطروح.