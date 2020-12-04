شكرا لقرائتكم أشرف قاسم: فرجانى لم يطلب الرحيل.. وباتشيكو سيحدد احتياجات فريق الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفى أشرف قاسم، عضو لجنة الكرة بالزمالك، ما تردد حول طلب ‏التونسي فرجاني ساسي بالرحيل عن القلعة البيضاء قائلا خلال تصريحات لبرنامج زملكاوى: "اللاعب ‏لم يطلب مطلقاً الرحيل، ونسعى لتجديد تعاقده والمحفاظة على كيان ‏الفريق و هدفنا توفير كل سبل الراحة للاعبين وتوفير المناخ النفسي الجيد ‏لهم قبل المرحلة المقبلة وانطلاق المسابقات".‏

تنتظر لجنة الكرة بنادى الزمالك تقرير البرتغالى جيمى باتشيكو، المدير الفنى لفريق الكرة، حول قائمة الفريق للموسم الجديد لتحديد مدى احيتاجاته لإضافة عناصر جديدة أو رحيل عناصر من القائمة، حسب رؤية الخواجة البرتغالى الفنية، وذلك قبل إغلاق القيد فى الدورى الممتاز والمقرر له بعد غد الأحد.

وكانت لجنة الكرة بالزمالك قد منحت باتشيكو حرية تحديد احتياجاته برحيل أو ضم عناصر جديدة قبل إغلاق باب القيد بعد تجديد الثقة فيه فى الساعات الماضية عقب خروج الفريق من كأس مصر بالخسارة أمام طلائع الجيش 3-1 وفشل فى الصعود لنهائى البطولة، حيث جمعت اللجنة جلسة مع باتشيكو تحدثا فيها عن طموح النادي في الموسم الجديد من أجل استعادة البطولات، لاسميا بطولة الدورى الغائبة عن الفريق منذ 2014 وأيضا بطولة دورى أبطال أفريقيا الغائبة منذ 18عاما.

وكان أشرف قاسم، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، أكد أن لجنة الكرة منحت البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني للفريق حرية احتياجات الفريق للموسم الجديد وأنه حصل على قائمة الفريق في الموسم الجديد من أجل دراستها، بجانب تحديد احتياجاته بشأن التدعيمات والمراكز التي يحتاجها الفريق، وسيقوم بالرد على لجنة الكرة خلال الساعات القادمة

وعن تجديد عقد فرجاني ساسي، أوضح المشرف العام على فريق الكرة أن الدولي التونسي رحب بالتجديد للزمالك وأنه سيتم حسم تجديد عقده خلال اليومين المقبلين بعدما أكد اللاعب على رغبته بالاستمرار في صفوف القلعة البيضاء.

وكشف أشرف قاسم عن تمسك أحمد سيد “زيزو” نجم الفريق الكروي بالاستمرار مع الزمالك، موضحا: “عبد الحليم علي (مدير الكرة بالزمالك) تواصل مع زيزو، وأكد له اللاعب على أنه في مسقط رأسه للاطمئنان على والده ولم يتحدث مع أحد بشأن مصيره مع الزمالك أو الدخول في أي مفاوضات مع أندية أخرى؛ وتمسكه بالاستمرار مع النادي”.