شكرا لقرائتكم عمر ربيع ياسين: الكاف يُبلغ بيراميدز بإيقاف إبراهيم حسن بسبب المنشطات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال الإعلامي عمر ربيع ياسين أن نادي بيراميدز تلقي خطابًا رسميًا من الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف، يبلغه خلاله بإيقاف إبراهيم حسن لاعب الفريق، خلال الفترة المقبلة، بسبب تعاطيه للمنشطات، وأكد عمر ربيع ياسين عبر برنامجه": "إبراهيم حسن خضع لكشف منشطات خلال مواجهة فريقه امام حوريا كوناكري في نصف نهائي البطولة الكونفدرالية".
وأتم: "أثبت الكشف الذى خضع له اللاعب تعاطيه لمواد منشطة مما أدي لايقافه"، وشدد: "نادي بيراميدز استئانف على العقوبة، ورفع قضية فى الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا، وإبراهيم لن يتمكن من المشاركة سواء محليا او قاريًا لحين انتهاء ايقاف".
فيما أصيب أحمد حمودى نجم بيراميدز الحالي والأهلي السابق بفيروس كورونا، في الوقت الذى تم عزل اللاعب في منزله من جانب الجهاز الطبي لنادي بيراميدز، ووقع أحمد مؤخراً على عقود جديدة لفريقه ليصبح مرتبطًا بعقد ممتد لمدة موسمين تمهيدًا لقيده فى قائمة الفريق بالموسم الجديد، بعد الخطأ الإدارى الذى تم ارتكابه فى بداية الموسم المنقضى، باكتمال قائمة الفريق دون أن يتم قيد اللاعب، الأمر الذى أدى لحرمان حمودى من الظهور مع بيراميدز منذ انطلاق الموسم، وأبعده عن المشاركة خلال تلك الفترة، واكتفى اللاعب بخوض تدريباته مع الفريق دون المشاركة فى أى مباراة رسمية لعدم قيده.
وشهدت الفترة الماضية إصابة عدد من نجوم بيراميدز بفيروس كورونا منهم علي جبر وأحمد فتحي، حيث تعافي الأول من الفيروس إلا أن الأخير يقضي حالياً فترة العزل أيضاً، في الوقت الذي يفرض نادي بيراميدز الأجراءات الاحترازية بصرامة داخل النادي.
أحمد حمودى كان يرتبط بعقد مع بيراميدز لمدة 3 سنوات، إلا إنه تم توقيع عقود جديدة ليصبح اللاعب مرتبط بعقد حاليًا لمدة موسمين، على أن يتم قيده فى قائمة الفريق بالموسم الجديد، وجاء تجديد تعاقد أحمد حمودى والإبقاء عليه فى صفوف الفريق، بعد المستوى المميز الذى ظهر به اللاعب خلال مشاركته فى التدريبات مع الفريق، بخلاف تمسك المسئولون باستمراره لكونه يتميز بباع كبير من الخبرة والمهارة والطموح الذى يبحث عنه الفريق السماوى.
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