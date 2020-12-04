شكرا لقرائتكم أشرف قاسم: وفرنا المستحقات المتأخرة من أجل الحفاظ على استقرار الفريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أشرف قاسم، عضو لجنة الكرة بنادي الزمالك، أنه تم توفير النادي ‏المستحقات المالية المتأخرة للاعبين والجهاز الفني، على أن يبدأ الصرف ‏تباعاً.‏

وأضاف في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على ‏شاشة قناة الزمالك: عقدنا جلسة مع الجهاز الفني واللاعبين والجميع ‏اطمأن على الأمور داخل النادي واستقرار الفريق".‏

وواصل:"سنقوم بتعديل عقود النجوم على رأسهم زيزو وشيكابالا وجنش ‏وأبوجبل". ‏