شكرا لقرائتكم صدق أو لا تصدق.. لاعب برشلونة السابق ينسحب من الملعب أثناء مباراة المقاولون وسولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت مباراة المقاولون العرب وأرتا سولار، والتى احتضنها استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، وانتهت بفوز المقاولون بتسعة أهداف مقابل هدف، فى إياب الدور التمهيدى ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، واقعة طريفة، حيث انسحب ألكس سونج لاعب برشلونة وأرسنال السابق وفريق سولار حاليا، من اللقاء بين الشوطين، عقب تلقى فريقه خمسة أهداف كاملة من المقاولون، وأجرى مدرب فريق سولار أول تبديلاته فى الشوط الأول بخروج سونج الذى لم ينزل مع الفريق لخوض الشوط الثانى. وكان سونج قد سجل هدفا بالخطأ فى مرماه خلال مباراة الذهاب، ليمنح المقاولون الفوز بهدف نظيف فى جيبوتى قبل الفوز بتسعة أهداف مقابل هدف فى لقاء العودة.

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