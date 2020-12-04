شكرا لقرائتكم طارق يحيي يعلن إصابة الإعلامية فرح على بكورونا.. ويوجه رسالة لجماهير الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن طارق يحيي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق إصابة الاعلامية ‏بقناة الزمالك فرح علي بفيروس كورونا.‏ وتمنى يحيي عبر برنامج زملكاوي المذاع على شاشة قناة الزمالك، ‏سرعة الشفاء لفرح علي وعودتها سريعاً لتقديم برنامج "أخبارنا".‏ كما طالب يحيي، خلال برنامجه جماهير نادي الزمالك، برفع رؤسهم والافتخار ‏بناديهم العريق وبما قدمه من بطولات وألقاب سواء في العام الجاري أو ‏على مدار تاريخه بشكل عام.‏ وقال يحي خلال برنامج زملكاوي عبر شاشة قناة الزمالك: "ارفعوا راسكم ‏فوق انتم زملكاوية.. وافتخروا بفريقكم واللي حققه".‏

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