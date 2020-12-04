مالى تفوز على السنغال فى بطولة أفريقيا لناشئات السلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
فاز منتخب مالي لناشئات كرة السلة دون 18 عاما على نظيره السنغالي 61/37 في اللقاء الذي أقيم بمجمع الصالات باستاد القاهرة، ضمن منافسات اليوم الثاني لبطولة كأس الأمم الأفريقية.وأنهى المنتخب السنغالي الشوط الأول من المباراة لصالحه، 28/21، وفي الشوط الثاني واصل تفوقه حتى حسم اللقاء بنتيجة 61/37.وكان منتخب مالي قد فاز في أولى مباريات البطولة على منتخب مصر بنتيجة 64/36، في اللقاء الذي جرى أمس الخميس.
وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية دون 18 عاما، حتى التاسع من الشهر الحالي، بمشاركة منتخبات مالي والسنغال وغينيا، ومصر المستضيفة، على مستوى الناشئين ، وفيما يخص منتخب الناشئات فتضم البطولة مصر والسنغال ومالي ، ومن المقرر ان يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني في البطولة لكأس العالم لكرة السلة.
وتقام غد السبت 3 مباريات، تبدأ بمواجهة مصر والسنغال "ناشئات" في الثالثة عصرا، ثم مباراتين للناشئين الأولى في الخامسة والنصف بين غينيا ومالي، والثانية في الثامنة بين مصر والسنغال .
ويتولى إدارة البطولة، محمد فتحي وخالد القوصي عضوي مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة.
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