شكرا لقرائتكم خبر عن مالى تفوز على السنغال فى بطولة أفريقيا لناشئات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

فاز منتخب مالي لناشئات كرة السلة دون 18 عاما على نظيره السنغالي 61/37 في اللقاء الذي أقيم بمجمع الصالات باستاد القاهرة، ضمن منافسات اليوم الثاني لبطولة كأس الأمم الأفريقية.وأنهى المنتخب السنغالي الشوط الأول من المباراة لصالحه، 28/21، وفي الشوط الثاني واصل تفوقه حتى حسم اللقاء بنتيجة 61/37.وكان منتخب مالي قد فاز في أولى مباريات البطولة على منتخب مصر بنتيجة 64/36، في اللقاء الذي جرى أمس الخميس.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية دون 18 عاما، حتى التاسع من الشهر الحالي، بمشاركة منتخبات مالي والسنغال وغينيا، ومصر المستضيفة، على مستوى الناشئين ، وفيما يخص منتخب الناشئات فتضم البطولة مصر والسنغال ومالي ، ومن المقرر ان يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني في البطولة لكأس العالم لكرة السلة.

وتقام غد السبت 3 مباريات، تبدأ بمواجهة مصر والسنغال "ناشئات" في الثالثة عصرا، ثم مباراتين للناشئين الأولى في الخامسة والنصف بين غينيا ومالي، والثانية في الثامنة بين مصر والسنغال .

ويتولى إدارة البطولة، محمد فتحي وخالد القوصي عضوي مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة.