المقاولون يتقدم على سولار 8 / 0 ويتخطى أكبر فوز فى تاريخه بأفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حطم فريق المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، الفوز التاريخى الأكبر لذئاب الجبل خلال مشاركته بالبطولات الأفريقية، بعدما نجح فى التقدم على نظيره أرتا سولار بطل جيبوتى بثمانية أهداف نظيفة، حتى الآن، خلال المباراة التى تجمع الفريقين على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات إياب الدور التمهيدى الأول ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

واستطاع أحمد الشيمى لاعب المقاولون أن يضيف الهدف الثامن لذئاب الحبل فى الدقيقة 72 بعد تمريرة سحرية من كريم مصطفى، ونجح فادى نجاح مدافع المقاولون فى إحراز الهدف السابع للمقاولون بعد رأسية قوية من ركلة ثابتة، خلال الدقيقة 67 من عمر الشوط الثانى والمباراة وذلك بعدما أضاف محمد عصام الهدف السادس مع بداية الشوط الثانى بعد ركلة جزاء

بهذا تخطى ذئاب الجبل فوزهم التاريخى، بسباعية نظيفة حيث كانت مواجهة المقاولون العرب أمام هورسيد في كأس الكئوس 1984 وفاز المقاولون في مصر 7-0 ذهابًا و خسر بهدفين دون رد، وكان ذلك الفوز الأكبر للمقاولون عبر تاريخ مشاركاته الأفريقية قبل تلك المباراة.

كانت أحداث الشوط الأول قد جاءت كالتالى:

جاءت بداية هذا الشوط مثيرة وحماسية من جانب ذئاب الجبل بعدما وضع النحاس يده على أماكن الضعف فى دفاعات الفريق الجيبوتى، وبحلول الدقيقة الثانية ومع ثانى هجمات المقاولون نجح الوافد الجديد إلى نادى المقاولون العرب، أحمد داودا، فى إحراز هدف التقدم لذئاب الجبل وذلك بعدما انفرد بالمرمى بعد تمريرة سحرية ضربت خط دفاع بطل جيبوتى.

واصل المقاولون العرب عملية الضغط على الفريق الضيف، ليضيف الدولى التونسى سيف الدين الجزيرى، مهاجم المقاولون العرب الهدف الأول له والثانى لذئاب الجبل مع الدقيقة الثامنة بعد تمرية خادعة من أمير عابد ظهير أيمن المقاولون.

وفى الدقيقة العاشرة عاد الجزيرى إلى التسجيل من جديد، محرزاً ثالث أهداف المقاولون وذلك بعدما انفرد بالمرمى ليسدد الكرة بقوة فى الشباك.

وأضاف البوركينابى فاروقا نور الدين مدافع المقاولون العرب، الهدف الرابع لذئاب الجبل بعد رأسية متقنة من كرة ثابتة خارج حدود منطقة الجزاء، فى الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول.

هدأت أجواء الملعب عقب الهدف الرابع للمقاولون، قبل أن يهدد سيف الجزيرى مرمى سولار من جديد خلال الدقيقة 33 بتسديدة قوية فى مواجهة المرمى إلا أنها جاءت أعلى العارضة.

وفى الدقيقة 35 نجح أحمد داودا فى إضافة هدفه الثانى والخامس للمقاولون العرب بعدما انفرد تماماً بالمرمى، عقب تمريرة سحرية من سيف الدين الجزيرى.

واحتسب حكم اللقاء دقيقة واحدة وقت بدل من ضائع قبل أن يطلق صافرة النهاية فى الدقيقة 46 معلناً تقدم المقاولون بخماسية نظيفة على بطل جيبوتى.

كان الحكم الليبى وحيد الحجاوى، حكم مباراة المقاولون العرب وأرتا سولار، قد رفض انطلاق المباراة قبل إخلاء مدرجات استاد عثمان أحمد عثمان من بعض الأسر والجماهير التى حرصت على الحضور لمؤازرة ذئاب الجبل.

وامتثل مسئولو الاستاد لقرار الحكم وتم إخلاء المدرجات من الحضور وتقليل الأعداد وفقاً لما هو متفق عليه مع الاتحاد الأفريقى لكرة القدم الكاف.

كان المقاولون قد بدأ المباراة بتشكيل مكون من:

فى حراسة المرمى: محمود أبو السعود

رباعى خط الظهر: فاروقا نور الدين، فادى نجاح، حسن الشامى، أمير عابد.

خط الوسط: محمد مجلى، إبراهيم صلاح، محمد عصام، أحمد الشيمى، أحمد داودا.

الهجوم: سيف الدين الجزيرى.