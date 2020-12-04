النحاس: حققنا نتيجة تاريخية للمقاولون.. ولم أخض فترة إعداد مثالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

صرح عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب، أن فريقه كتب التاريخ للنادي بعد اكتساح أرتا سولار بطل جيبوتي بنتيجة (9-1) في إطار إياب الدور التمهيدي من مسابقة الكونفدرالية الأفريقية.

وقال النحاس في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" :"قدمنا أداء جيد أمام بطل جيبوتي خاصة أن هذا الفريق خلال لقاء الذهاب كان على ملعبه صعب نظرًا لأننا لم نحصل على معلومات عديدة".

وتابع :"أمامنا مباراة قوية أمام النجم الرياضي الساحلي وسنستفيد من جميع الصفقات خاصة أن بدايتنا في مسابقة الدوري أمام الزمالك".

وأكمل :"أتمنى الوصول لأبعد مكان في البطولة الأفريقية".

وتحدث عماد النحاس عن الفترة المقبلة :"أمامنا مباراة قوية في بطولة الدوري ضد الزمالك، كما سنواجه النجم الساحلي أيضًا وكان تفكيري في مباراة بطل جيبوتي عدم الخروج بأي إصابة".

ومن المقرر أن يواجه المقاولون العرب فريق النجم الرياضي الساحلي أحد أيام (22 - 23 - 24) خلال لقاء الذهاب والذي سيقام في القاهرة على أن تقام مباراة الإياب في تونس.

المقاولون أيضًا سيفتتح الموسم الجديد بمواجهة الزمالك في إطار الجولة الأولى من مسابقة الدوري موسم (2020 - 2021).