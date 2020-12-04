مالي تفوز على السنغال في بطولة أفريقيا لناشئات السلة

فاز منتخب مالي لناشئات كرة السلة دون 18 عاما على نظيره السنغالي 61/37 في اللقاء الذي جرى بمجمع الصالات باستاد القاهرة، ضمن منافسات اليوم الثاني لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

أنهى المنتخب السنغالي الشوط الأول من المباراة لصالحه، 28/21، وفي الشوط الثاني واصل تفوقه حتى حسم اللقاء بنتيجة 61/37.

وكان منتخب مالي قد فاز في أولى مباريات البطولة على منتخب مصر بنتيجة 64/36، في اللقاء الذي جرى أمس الخميس.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية دون 18 عاما، حتى التاسع من الشهر الحالي، بمشاركة منتخبات مالي والسنغال وغينيا، ومصر المستضيفة، على مستوى الناشئين.

وفيما يخص منتخب الناشئات فتضم

البطولة مصر والسنغال ومالي ، ومن المقرر ان يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني في البطولة لكأس العالم لكرة السلة.

وتقام غد السبت 3 مباريات، تبدأ بمواجهة مصر والسنغال "ناشئات" في الثالثة عصرا، ثم مباراتين للناشئين الأولى في الخامسة والنصف بين غينيا ومالي، والثانية في الثامنة بين مصر والسنغال .

ويتولى إدارة البطولة، محمد فتحي وخالد القوصي عضوي مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة.