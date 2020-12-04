المقاولون العرب يقسو على ارتا سولار بتسعة أهداف ويتأهل لدور 32 بالكونفدرالية

حقق فريق المقاولون العرب فوزا كبيرا ومستحقا على ضيفه ارتا سولار الجيبوتي بتسعة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقن على ملعب المقاولون العرب باياب الدور التمهيدي لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وسجل الهدف الأول اللاعب أحمد داوودا في الدقيقة الثانية وسجل سيف الدين الجزيري الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين السابعة والثامنة قبل أن يسجل كابوري الهدف الرابع في الدقيقة 23

،بينما سجل أحمد داوودا الهدف الخامس لفريقه والثناي له في الدقيقة 34 ، واضاف محمد عصام الهدف السادس في الدقيقة 48 من ركلة جزاء في حين أصاف فادي نجاح الهدف السابع في الدقيقة 65 ، واضاف هدف الذئاب الثامن اللاعب أحمد الشيمي في الدقيقة 72 من عمر اللقاء قبل أن يسجل كريم مصطفى الهدف التاسع في الدقيقة 89 .

وسجل هدف الضيوف الوحيد اللاعب دادزي في الدقيقة 80 من عمر اللقاء لينتهي بفوز كبير للذئاب بنتيجة 8 / 1 .

بهذا الفوز يتأهل المقاولون العرب إلى دور ال 32 من البطولة ويواجه النجم الساحلي التونسي .

كان فريق المقاولون العرب قد استهل مشواره في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية بالفوز على أرتا سولار 7 بطل جيبوتي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما السبت، الماضي على ملعب الأخير في ذهاب الدور التمهيدي للبطولة الإفريقية.