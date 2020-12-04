أول تعليق للاعب محمد عادل على إنضمامه للإسماعيلي

عبر محمد عادل الوافد الجديد لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاسماعيلي عن سعادته بالانضمام لصفوف الدراويش .

وقال عادل:" أنا محظوظ وسعيد للغاية بالانضمام لنادٍ بحجم وقيمة الإسماعيلى فى مصر والقارة السمراء ،هذا شعور يمنحنى كثيرا من الثقة لتقديم كل لدى من أجل الفريق وجماهيره الكبيرة".

واضاف قائلاً :" تنازلت كثيرا بهدف إرتداء قميص الدراويش ،أود أن أشكر كل من ساهم فى تسهيل انتقالى لأحد أكبر الأندية فى القارة السمراء ، والذى تعاقب عليه لاعبين نفخر بهم ويمثلون قدوة لى ولمعظم لاعبى الكرة المصرية الحاليين ".

واضاف قائلاً :" الانتقال للإسماعيلى وبجماهيرته الكبيرة بمثابة خطوة عظيمة فى حياتى ،سأقاتل من أن أكون لاعبا أساسيا بالفريق

".

وتابع قائلاً :" أجيد اللعب فى مركز صانع الألعاب والظهير الأيمن إلا أننى أفضل اللعب فى مركز وسط الملعب “محور ارتكاز” .

وقال : "لا أخشى الضغوط وكل من يعرفنى يعى ذلك ،وأحلم بأن أكون أحد الأبطال المتوجين مع الفريق بكأس البطولة العربية التى لايفصلنا عنها سوي محطتين".

وتابع قائلاً :" أرى أن الإسماعيلى يمثل فرصة كبيرة لى من أجل متابعتى بشكل أفضل والتواجد ضمن صفوف منتخب مصر تحت قيادة حسام البدرى ".

وأشار قائلاً :" فور دخولى مقر النادى الجميع حرص على الترحيب بى وارتبط بعلاقات صداقة بأكثر من

لاعب بالفريق قبل انضمامى للدراويش ،منهم عبد الرحمن مجدى ونادر رمضان ومحمد مخلوف، رغم انضمامى للفريق منذ ساعات قليلة إلا أننى أشعر بأنى جزء من هذا الكيان الكبير وفى رأى أن النادى يشبه المنزل الكبير حيث يعيش الجميع معًا مقربين تحت نفس السقف من أجل تحقيق هدف واحد وهو الانتصارات ".

واضاف قائلاً :" يوجد بالفريق لاعبين على مستوى عال للغاية فى نفس مركزى وتواجدى معهم يعد إضافة لى وبالتأكيد المنافسة تصب فى صالح الفريق ،سأقاتل فى التدريبات والمباريات بغرض حصد مقعد بتشكيل الفريق ".

وتابع قائلاً :" الدورى العام الموسم المقبل فى غاية الصعوبة ،وأعد الجهاز الفنى والجماهير بأنى سأبذل قصارى جهدى والمساهمة مع زملائي فى وضع الفريق بمكانته المعروفة للجميع ".

واختتم قائلاً :" الحماهير هى السند والداعم الأول للفريق وأثق كل الثقة فى مساندتهم للكيان لاعادة الفريق لمنصات التتويج من جديد".