شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في نهائي كأس مصر.. والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مع نظيره طلائع الجيش، غدًا السبت، في نهائي مسابقة كأس مصر، والتي ستجمع الفريقين بملعب برج العرب بالإسكندرية.

وكان الأهلى تأهل للنهائي عقب فوزه على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف، وتأهل طلائع الجيش عقب الفوز على الزمالك 3-1.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الثامنة مساء، على أن تنقلها قنوات أون تايم سبورت (بث أرضي وفضائي).