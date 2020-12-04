شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة القيمة التسويقية للاعبي الأهلي.. الشناوي الأعلى ومصطفى شوبير الأقل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر موقع «transfermark»، المتخصص في رصد أسعار وتنقلات اللاعبين في جميع الدوريات العالمية، القيمة التسويقية للاعبي الأهلي عقب الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في نهائي البطولة الأفريقية وحصوله على اللقب التاسع في تاريخه.

وحدّد الموقع مجمل القيمة التسويقية للاعبي الأهلي بـ27 مليون دولار.

واحتل محمد الشناوي، حارس المرمى، قمة قائمة اللاعبين بقيمة تسويقية بلغت مليونين ونصف المليون دولار، فيما جاء الخماسي أليو ديانج ومحمد مجدي قفشة وجونيور أجايي وعمرو السولية في المركز الثاني بقيمة بلغت لكل لاعب مليونًا ونصف المليون دولار.

وجاءت باقي أسعار اللاعبين كالتالي: أيمن أشرف مليون و200 ألف دولار، مصطفى شوبير 100 ألف دولار، رامي ربيعة 800 ألف دولار، ياسر إبراهيم 600 ألف دولار، محمود وحيد 400 ألف دولار، ومحمد هاني بمليون دولار، حمدي فتحي 800 ألف دولار، محمود كهربا مليون و200 ألف دولار، وهى نفس القيمة التسوييقية لحسين الشحات بينما كانت القيمة التسويقية لمروان محسن مليون دولار.

وتراجعت قيمة بعض اللاعبين لعدم مشاركتهم بصفة مستمره مع الفريق في مقدمتهم وليد سليمان الذي جاءت قيمته التسويقية 300 ألف دولار، ومحمد محمود 300 ألف دولار، وكريم نيدفيد 250 ألف دولار.