شكرا لقرائتكم الطلائع يختتم استعداداته لمواجهة الاهلي بنهائى كأس مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختتم فريق طلائع الجيش بقيادة طارق العشري استعداداته لمواجهة الأهلي والمقرر لها الثامنة مساء غدا السبت علي ستاد برج العرب بالإسكندرية، حيث خاض الطلائع مرانه الاخير منذ قليل وسط روح معنوية عالية وتعاهد اللاعبون علي الفوز بأول بطولة في تاريخ النادي ، وغادر فريق طلائع الجيش جهاز الرياضة العسكرى متوجهاً إلى الإسكندرية صباح اليوم لدخول معسكر مغلق استعداداً لمواجهة الأهلى المقرر لها غدٍ السبت، وحرص العميد الدكتور صبرى إبراهيم مصيلحى رئيس جهاز الرياضة على حضور المران الاخير للطلائع قبل السفر وحث اللاعبين على الفوز بأول بطولة فى تاريخ النادى.

واختار طارق العشرى 22 لاعبا لهذه المباراة وهم: "محمد بسام وأحمد هانى وعمرو مرعى وإسلام محارب ومحمد ناصف وخالد سطوحى وعلى الفيل ومحمد شعبان ومهند لاشين وأحمد سمير وفرانك ستيفن وتونى جوميز وناصر منسى وعبد الرحمن زولا وحسن مجدى ومصطفى جمال وحسين السيد مارسيلو وعمرو جمال واحمد علاء وعمرو السيسى وابراهيم كونيه ومصطفى الزنارى".

ويعكف طارق العشرى، المدير الفنى لطلائع الجيش، على دراسة مباريات الأهلى الأخيرة سواء فى نهائى دورى الأبطال الأفريقى أمام الزمالك والتى فاز بها المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف ليتوج بطلا للقارة بعد غياب 7 سنوات أو مباراة زعيم الثغر التى فاز بها الأهلى بهدفين مقابل هدف ليصعد لنهائى الكأس من أجل استكشاف مواطن القوة والضعف للفريق الأحمر.

وأحرز كأس مصر منذ انطلاقه عام 1921، 12 فريقًا مختلفًا، الأهلى هو الأكثر حصدًا للقب برصيد 36 لقبًا، وأقلهم تتويجًا هم: المصرى البورسعيدي، القناة، الترام، برصيد بطولة واحدة.

وتأكدت مواجهة فريق النادى الأهلى لفريق طلائع الجيش فى مباراتين الأول بنهائى كأس مصر والمباراة الثانية فى السوبر المصرى والمقرر إقامتها بين الدورين للدورى الممتاز والتى لم يتم تحديد موعدها النهائى بعد.

وكشف مازن مرزوق، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن اللائحة الموجودة تنص على إقامة السوبر المصرى بين بطل الدورى وهو الأهلى وبين بطل كأس مصر، وفى حال فوز فريق واحد بالدورى والكأس تنص اللائحة تنص على مواجهة بطل الدورى لصاحب المركز الثانى لكأس مصر.

وتأهل فريق طلائع الجيش لأول مرة فى تاريخه لنهائى كأس مصر، بعد الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث تقدم أحمد سمير للطلائع وأدرك شيكابالا التعادل للفريق الأبيض ثم عاد سمير فى الشوط الإضافى الأول فى تسجيل هدف التقدم لفريقه من ركلة جزاء ثم عزز عمرو مرعى التقدم للطلائع بتسجيل الهدف الثالث لفريق، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، على استاد برج العرب، بالإسكندرية، فى إطار منافسات دور نصف النهائى من بطولة كأس مصر.

وتعاقد طلائع الجيش فى التعاقد مع تسعة صفقات حتى الآن هم: حسين السيد مارسيلو الظهير الأيسر للأهلى فى صفقة انتقال حر، كما تعاقد مع عمرو مرعى مهاجم بيراميدز على سبيل الاعارة لمدة موسم واحد، فيما تم التعاقد مع رباعى حرس الحدود المالى إبراهيما كونيه صانع الألعاب، وحسن مجدى الظهير الأيمن والبرتغالى تونى جوميز ومصطفى جمال فى صفقة انتقال حر بعد هبوط فريقهم لدورى القسم الثانى، بجانب تمديد اعارة ناصر منسى من بيراميدز موسماً آخر، والتعاقد مع إسلام محارب على سبيل الاعارة موسماً من الجونة واستعارة إسلام جمال من الاتحاد السكندرى موسمين.

ورحل عن طلائع الجيش سبعة لاعبين بعد انتهاء إعارتهم مع الفريق وهم كريم طارق وأحمد داوودا ومحمد أشرف روقة وكريم ممدوح وكيفين موهيرى وأبو بكر ديارا، بخلاف عمار حمدى الذى انتهت إعارته وانتقل لصفوف الاتحاد السكندرى على سبيل الاعارة موسمين، فيما تم توجيه الشكر للثلاثى اسلام سرى ومحمد جمال بيبو ومحمود سامي، وانتقل عاصم صلاح وأبو المجد بوشا لفريق البنك الاهلى.

وكان الأهلى قد أعار مارسيلو للصفاقسى التونسى فى يناير الماضى، وشارك فى ثلاث مباريات قبل أن يفسخ تعاقده مع النادى التونسى ويعود للقاهرة بسبب جائحة كورونا فيما خاض عمرو مرعى هذا الموسم 25 مباراة مع المقاصة الذى لعب له معاراً من بيراميدز ونجح فى تسجيل 7 أهداف وتنقل مرعي، بين عدة أندية خلال مسيرته الكروية، على رأسها وادى دجلة والداخلية وإنبى والنجم الساحلى التونسى وبيراميدز.