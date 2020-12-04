زوجة موسيماني تقترب من حسم صفقة سيرينو لـ الأهلي

أفادت تقارير صحفية جنوب إفريقية بأن مويرا موسيماني، زوجة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بيتسو موسيماني، هي من تقود مفاوضات القلعة الحمراء مع إدارة صن داونز لإتمام صفقة جاستون سيرينو.

وذكر موقع "سوكرلادوما" الجنوب إفريقي، أن زوجة بيتسو موسيماني تعمل على إنهاء الصفقة للنادي الأهلي.

وأبرز الموقع الجنوب إفريقي مدى أهمية دور مويرا موسيماني في إتمام انتقال زوجها إلى الأهلي في مفاوضات لم تستغرق سوى 48 ساعة فقط.

وكان بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول بالأهلي، كشف النقاب حول مفاوضات ناديه والأوروجوياني جاستون سيرينو لاعب فريق صن داونز الجنوب إفريقي.

وقال "موسيماني" في تصريحات لاتحاد صحافيي كرة القدم في جنوب إفريقيا، "بالفعل هناك مفاوضات من الأهلي لضم جاستون سيرينو، اللاعب يرغب في الرحيل والانضمام إلينا في القلعة الحمراء".

وأضاف: "أفصح لأول مرة عن اهتمامنا باللاعب وضمه للأهلي، وبالفعل نحن طلبنا اللاعب، ومفاوضات الأهلي مع سيرينو ليست جديدة، وكانت منذ أن كنت مديرًا فنيًا لصن داونز والجميع يعلم ذلك".

وتابع الجنوب إفريقي: "تتحدثون دائمًا عن أنني طلبت من سيرينو في وقت سابق البقاء وألا يرحل ويساعدنا في الفوز بلقب دوري الأبطال الثاني، وهذا صحيح لأنه أحد اللاعبين المهمين داخل الفريق".