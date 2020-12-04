شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالأهلى : نكثف محاولاتنا لضم سيرينو رغم صعوبة الصفقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر داخل الأهلي أن إدارة ناديه تكثف من محاولاتها لضم الأورجويانى جاستن سيرينو نجم صن داونز الجنوب افريقي رغم أن الصفقة تبدو صعبة ، وهناك العديد من المعوقات التي تحول دون ضمه خلال الميركاتو الجاري، وقال المصدر لليوم السابع :"طلبنا ضم سيرينو بشكل رسمي لكن ناديه صن داونز اشترط الحصول على 5 ملايين دولار لإتمام الصفقة وهو المبلغ الذي يفوق قدرات الخزينة الحمراء كما أن لجنة التخطيط ترى أن سيرينو لاعب رائع ولكنه في نفس الوقت كبير السن وبالتالي فليس من المنطقي دفع أكثر من 2 مليون دولار لإتمام الصفقة".

وأكد الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي أن سيرينو هو الأجنبي الوحيد الذي يريد ضمه رافضاً كل اللاعبين الأجانب المعروضين عليه مشدداً أنه يعلم قدرات سرينو جيداً ويعرف كيف يخرج منه أفضل مال لديه".

وذكرت تقارير صحفية جنوب افريقية أن زوجة موسيمانى تقوم بمحاولات ومفاوضات حتى الأن على أمل حسم الصفقة للقلعة الحمراء قبل غلق باب القيد أمام الأندية يوم الأحد المقبل.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها غدٍ السبت باستاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس مصر، وضمت قائمة الأهلي 22 لاعبًا هم:محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وبدر بانون ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومروان محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وحسين الشحات وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي قفشة وعلي معلول وناصر ماهر ومحمود وحيد وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وجيرالدو ومحمد هاني.