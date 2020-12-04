شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم يخلى مدرجات المقاولون العرب قبل مواجهة سولار بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض الحكم الليبى وحيد الحجاوى، حكم مباراة المقاولون العرب وأرتا سولار، والتى تجمع الفريقين حالياً على استاد عثمان أحمد عثمان فى إياب الدور التمهيدى الأول لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بدء المباراة ونزول الفريقين إلى أرض الملعب، قبل إخلاء المدرجات من بعض الحضور الجماهيرى، لبعض الأسر التى تواجدت فى مدرجات الملعب لمؤازرة فريق المقاولون.

وامتثل مسئولو الاستاد لقرار الحكم وتم إخلاء المدرجات من الحضور وتقليل الأعداد وفقاً لما هو متفق عليه مع الاتحاد الأفريقى لكرة القدم الكاف.

كان المقاولون قد بدأ المباراة بتشكيل مكون من:

فى حراسة المرمى: محمود أبو السعود

رباعى خط الظهر: فاروقا نور الدين، فادى نجاح، حسن الشامى، أمير عابد.

خط الوسط: محمد مجلى، إبراهيم صلاح، محمد عصام، أحمد الشيمى، أحمد داودا.

الهجوم: سيف الدين الجزيرى.

واستبعد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الحكم الليبي، محمد أغا، ومواطنه الحكم المساعد عبد الواحد رمضان، من إدارة مباراة المقاولون العرب أمام أرتا سولار، بعد إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، قبل ساعات من إدارة المباراة التى يحتضنها ستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر.

وقرر "كاف" إسناد مهمة إدارة اللقاء للحكم الليبي وحيد الجحاوي، كما سيعاونه بعض الحكام من تونس، الذين تم تعيينهم لإدارة لقاء أهلي بنغازي الليبي وهورسيد الصومالي، المقرر يوم الأحد المقبل، في القاهرة أيضا بالكونفدرالية.

وفاز المقاولون العرب في لقاء الذهاب بجيبوتي، بهدف نظيف، واقترب من التأهل لدور الـ32 للبطولة القارية.