الامارات | بالصور.. صدمة في متحف برشلونة للشمع "ميسي مضحك"

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. صدمة في متحف برشلونة للشمع "ميسي مضحك" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية عن صدمة تلقاها زوار متحف برشلونة للشمع الذي فتح أبوابه أخيراً بعد أعمال تحديث وتحسين في تماثيل كرة القدم، وذلك بعدما شاهدوا مجسماً أقرب للضحك من كونه أسطورة النادي ليونيل ميسي.

وقالت الصحيفة اليوم الجمعة: "مجسم ميسي لا يتطابق مع شكله"، وعنونت تقريرها: "هل يبدو ميسي مثل نسخته من الشمع؟"، موضحة أن "معظم تعليقات زوار المتحف دارت حول عدم تطابق الملامح بين مجسم ميسي وملامح نجم برشلونة".

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