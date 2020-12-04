شكرا لقرائتكم خبر عن المدير الفني للإسماعيلي يعفو عن «أبواليزيد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عفا هيرون ريكاردو، المدير الفني للفريق الكروي الأول للنادي الإسماعيلي، عن إبراهيم أبواليزيد، لاعب الفريق، الذي انقطع عن التدريبات، طوال الفترة المنقضية.

ووافق ريكاردو على السماح للاعب بالمشاركة في التدريبات، والتراجع عن فكرة تجميده واستبعاده عن الفريق.

وانتظم أبواليزيد، في البرنامج التدريبي «الجمعة»، والذي حدده له المدير الفني، لتجهيزه لاستعادة كامل فورمته.