شكرا لقرائتكم خبر عن زمالك 2006 يهزم مصر المقاصة في افتتاح بطولة الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق كرة القدم بنادي الزمالك مواليد ٢٠٠٦، على ضيفه مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في إطار اللقاء الذي جمع الفريقين على مجمع ملاعب الناشئين بالنادي، بالجولة الأولى بالمجموعة الثانية لبطولة الجمهورية للناشئين.

أحرز أهداف الزمالك: على عبدالمجيد، عمر خضر، وأيمن أمير عبدالعزيز.

بهذا الفوز حصد الفريق أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة.

ويقود الفريق أحمد كمال مديرا فنيا، ويعاونه كل من أحمد عبدالله مدربا، أحمد الميرغني، مصطفى غراب مدربًا لحراس المرمى، وسيد صلاح إداريًا للفريق.