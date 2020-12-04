شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف قاسم: زيزو في مسقط رأسه للاطمئنان على والده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أشرف قاسم، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، أن لجنة الكرة منحت للبرتغالي جيمي باتشيكو، المدير الفني للفريق، حرية احتياجات الفريق للموسم الجديد.

وأوضح أشرف قاسم أن باتشيكو حصل على قائمة الزمالك في الموسم الجديد من أجل دراستها، بجانب تحديد احتياجاته بشأن التدعيمات والمراكز التي يحتاجها الفريق، وسيقوم بالرد على لجنة الكرة في الأيام الأولى من الأسبوع المقبل.

وكشف عن تمسك أحمد سيد «زيزو» نجم الفريق الكروي بالاستمرار مع الزمالك، موضحا: «عبدالحليم على (مدير الكرة بالزمالك) تواصل مع زيزو، وأكد له اللاعب على أنه في مسقط رأسه للاطمئنان على والده ولم يتحدث مع أحد بشأن مصيره مع الزمالك أو الدخول في أي مفاوضات مع أندية أخرى؛ وتمسكه بالاستمرار مع النادي».