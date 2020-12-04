شكرا لقرائتكم خبر عن حميد أحداد ينتظم في تدريبات الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته عصر غدٍ، السبت، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، وذلك عقب الراحة السلبية التي منحها البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق للاعبين.
ومن المقرر أن ينتظم المغربي حميد أحداد، لاعب الفريق، في التدريبات غدًا، عقب عودته من الإعارة للرجاء المغربي.
من جانبه، أكد عبدالحليم على، مدير الكرة بالفريق، أنه على ثقة في الجهاز الفني واللاعبين لتخطى هذه الفترة، وأن الجميع يعلم قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم، مضيفا أنه سيتم توفير كل سبل الدعم والمناخ المناسب، من أجل أن يسير الفريق بشكل طيب خلال الفترة المقبلة.
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