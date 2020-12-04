شكرا لقرائتكم خبر عن نادي دمياط في مهب الريح.. ومطالبات بانتخابات مبكرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من القلق المشوب بالحذر مواطني دمياط، وذلك عقب القرار الذي صدر مؤخرا بحل مجلس الإدارة وتعيين لجنة لتسيير شؤون نادي دمياط الرياضي، وإحالة ما أسمته بعض المخالفات لجهات التحقيق.

وطالب حماده سعد رئيس رابطة محبي نادي دمياط بضرورة الاسراع في إجراء انتخابات مبكرة لإنقاذ النادي من حالة الانهيار الذي أصابه خلال السنوات الماضية والتي دفعت به في دوامة الهبوط وضاع أمل الدمايطه في العودة للدوري الممتاز واستعادة أمجاد الفريق، وشدد سعد أن أزمة نادي دمياط تتمثل في سوء الإدارة، وتعاقب عدد من رجال الأعمال يكتفون بالصرف على الفريق ثم استعادى ما صرفوه قبل رحيلهم، دون وجود خطة مدروسة للارتقاء بالنادي وخلق موارد ماليه تمكنه من الخروج من حالته الحاليه من خلال مجلس إدارة يمتلك قدر من الوعي والتفاهم والإدارة على النهوض بحالة النادي.

ومن جانبه، قال محمد أبوجنبه رئيس نادي دمياط السابق، أنه تحمل المسئولية في وقت تهرب فيه الكثير، وواجه ظروف صعبه وفقر شديد في الامكانيات بالمقارنه بغيره من الأنديه الأخري، نافيا قيام مجلسه بأية مخالفات، معربا عن تمنيه التوفيق لنادي دمياط وأنه في خدمة جماهير النادي لتحقيق آماله وطموحاته.