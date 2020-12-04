شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. بدء اختبارات المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأت في الصالة المغطاة بمدينة العريش اختبارات الانتقاء للمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي الذي تتبناه وزارة الشباب والرياضة لاختيار دفعة جديدة من اللاعبين في ألعاب «القوي- الملاكمة- تنس الطاولة».

وأكد كليب راشد، مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء أن لجنة من وزارة الشباب والرياضة قامت بإجراء الاختبارات للمتقدمين..مشيرًا إلى أن اللجنة تتكون من، محمد حمدي مدير عام الإدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية، جون محفوظ بالادارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية، محمد جمال بالإدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية، احمد صادق بالادارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية ،حسين سيد بالإدارة العامة لنظم المعلومات، وسام سيد احمد بالإدارة العامة لنظم المعلومات،محمد عبدالرؤوف خبير العاب القوي، عاطف مغاوري المشرف الفني للملاكمة، كمال عبدالسلام خبير الملاكمة، إبراهيم جوده المشرف الفني لتنس الطاولة، هشام أبوحشيش خبير تنس الطاولة.

بدوره أكد خالد مكاوي، المتحدث الرسمي باسم مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، أن الاختبارات عقدت تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال والدكتور عادل رضوان،رئيس الإدارة المركزية للإدارة الرياضية، وبحضور كليب راشد مدير عام الشباب والرياضة ومحمد الحافظ الخليلي مدير إدارة الرياضة.

أضاف مكاوي، أنه تم اجراء الاختبارات لعدد 140 لاعب من الشباب والفتيات في ألعاب القوي و122 لاعب من الشباب والفتيات في تنس الطاولة و53 لاعب في لعبة الملاكمة.

اختبارات المشروع القومي للموهبة والبطل الاوليمبي

اختبارات المشروع القومي للموهبة والبطل الاوليمبي

اختبارات المشروع القومي للموهبة والبطل الاوليمبي

اختبارات المشروع القومي للموهبة والبطل الاوليمبي

اختبارات المشروع القومي للموهبة والبطل الاوليمبي

اختبارات المشروع القومي للموهبة والبطل الاوليمبي

اختبارات المشروع القومي للموهبة والبطل الاوليمبي

اختبارات المشروع القومي للموهبة والبطل الاوليمبي

اختبارات المشروع القومي للموهبة والبطل الاوليمبي