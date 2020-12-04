شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستأنف تدريباته السبت.. والعندليب: سنتخطى الكبوة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته عصر غدٍ السبت على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، وذلك عقب الراحة السلبية التي منحها البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق للاعبين.

ومن المقرر أن ينتظم المغربي حميد أحداد لاعب الفريق في التدريبات غدا، عقب عودته من الاعارة للرجاء المغربي.

من جانبه، أكد عبدالحليم على مدير الكرة بالفريق، أنه على ثقة في الجهاز الفني واللاعبين لتخطي هذة الفترة، وأن الجميع يعلم قدر المسئولية الملقاة على عاتقهم.. مضيفا أنه سيتم توفير كل سبل الدعم، والمناخ المناسب، من أجل أن يسير الفريق بشكل طيب خلال الفترة المقبلة.