شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد علي يقود البنك الأهلي للفوز على منتخب الشباب وديًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خسر منتخب الشباب تحت 20 عامًا، بقيادة ربيع ياسين، من نادي البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة الودية التي أقيمت عصر اليوم الجمعة، على ملعب أكاديمية الشرطة بالعباسية.

بدأ شباب الفراعنة المباراة بتشكيل مكون من السيد عطية لحراسة المرمى، وعبدالرحمن عشري وحازم هاني ومحمود صابر للدفاع، عربي بدر وزياد كمال وعبدالغني محمد وإبراهيم عادل للوسط، وأسامة فيصل وريتشارد رضا للهجوم.

بدأ أحمد على التسجيل للبنك في بداية الشوط الأول من تسديدة قوية وفي الشوط الثاني أضاف محمد فخري الهدف الثاني، وقبل نهاية المباراة استطاع أسامة فيصل إحراز هدف منتخب الشباب من عرضية متقنة لزياد فرج.

ويحصل شباب الفراعنة الذين شاركوا في المباراة كاملة على راحة سلبية غدًا السبت، على أن يعودوا لاستئناف المعسكر المغلق بتدريب مساء السبت، على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة استعدادًا للسفر إلى تونس للمشاركة في تصفيات أمم أفريقيا في الفترة من 15 إلى 27 ديسمبر، ويتأهل صاحبا المركز الأول والثاني إلى الأمم الأفريقية بموريتانيا مارس 2021.