شكرا لقرائتكم داوودا يتقدم للمقاولون العرب بالهدف الأول فى شباك أرتا سولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح الوافد الجديد إلى نادى المقاولون العرب، أحمد داودا، فى إحراز هدف التقدم لذئاب الجبل فى شباك أرتا سولار بطل جيبوتى، بحلول الدقيقة الثانية من عمر اللقاء الذى يجمع الفريقين حالياً على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر فى إياب الدور التمهيدى الأول لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، لتصبح النتيجة تقدم ذئاب الجبل بهدف نظيف، وذلك بعدما انفرد بالمرمى بعد تمريرة سحرية ضربت خط دفاع بطل جيبوتى.

ورفض الحكم الليبى وحيد الحجاوى، حكم مباراة المقاولون العرب وأرتا سولار، والتى تجمع الفريقين حالياً على استاد عثمان أحمد عثمان فى إياب الدور التمهيدى الأول ، بدء المباراة ونزول الفريقين إلى أرض الملعب، قبل إخلاء المدرجات من بعض الحضور الجماهيرى، لبعض الأسر التى تواجدت فى مدرجات الملعب لمؤازرة فريق المقاولون.

وامتثل مسئولو الاستاد لقرار الحكم وتم إخلاء المدرجات من الحضور وتقليل الأعداد وفقاً لما هو متفق عليه مع الاتحاد الأفريقى لكرة القدم الكاف.

كان المقاولون قد بدأ المباراة بتشكيل مكون من:

فى حراسة المرمى: محمود أبو السعود

رباعى خط الظهر: فاروقا نور الدين، فادى نجاح، حسن الشامى، أمير عابد.

خط الوسط: محمد مجلى، إبراهيم صلاح، محمد عصام، أحمد الشيمى، أحمد داودا.

الهجوم: سيف الدين الجزيرى.