شكرا لقرائتكم خبر عن زاراجوسا: شباب الأهلي سيهزم حتا بالخبرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

أكد الإسباني جيرارد زاراجوسا مدرب شباب الأهلي جاهزية فريقه لمواجهة حتا في الثامنة إلا ربعاً من مساء الأحد على أرض استاد راشد، في دور الـ16 من كأس صاحب السمو رئيس الدولة، مشيراً إلى صعوبة المباراة نظراً لرغبة جميع الفرق في الوصول إلى النهائي، لكنه يراهن على خبرة اللاعبين بمباريات الكأس، مشدداً على أهمية التركيز لصنع الفارق وتحقيق الفوز لمواصلة المشوار في بطولة هامة للجميع.

وأضاف:«يتعين على اللاعبين التركيز في مباراة حتا من أجل الفوز والوصول لمبتغانا في البطولة».

وأضاف: في مثل هذه المباريات الكل يسعى للفوز، وفريق حتا من الفرق التي تتناقل الكرة بشكل جيد في الملعب، أما من جانبنا فيجب التقليل من الأخطاء وأثق في أفراد الفريق في تقديم مباراة قوية وتحقيق الفوز.

وتابع: الفريق يملك مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرة في التعامل مع هذه المباريات، بحيث لا يستسهلون الخصم بالعكس فهم يضعون ألف حساب لجميع الفرق وخصوصاً في مثل هذه المسابقات بنظام بخروج المغلوب.

وأشاد زاراجوسا بمستوى فريقه وقال: «شباب الأهلي برهن على ثبات مستواه من مباراة إلى أخرى، قدمنا مباراة جيدة أمام عجمان في الدوري وانتهت لمصلحتنا، وأكملنا مشوار التحسن في مباراة الشارقة الأخيرة وكنا الطرف الأفضل فيها، ونسعى من خلال هذه مسابقة الكأس لأن نبرهن للجميع على تحسن أداء الفريق».