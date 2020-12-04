شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو» تصل ريو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق السبت الجولة الثانية من النسخة السادسة لبطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو، التي ستقام على صالة كاريوكا أرينا في القرية الأولمبية بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وسط إقبال كبير على المشاركة في مختلف الفئات.

وأكدت اللجنة المنظمة أن إجمالي عدد المشاركين بلغ 1096 لاعباً ولاعبة، لتضم القائمة أقوى وأفضل اللاعبين في العالم بكل فئة من فئات الأحزمة البنفسجي والبني والأسود.

وقال طارق البحري مدير جولات أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو إنه تم إطلاع عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو على جميع الاستعدادات لانطلاق الحدث، والذي طالب بتطبيق أعلى وأدق الإجراءات الاحترازية، وفقاً للبروتوكول الطبي المعتمد، حفاظاً على سلامة اللاعبين، مثلما كان عليه الأمر في الجولة السابقة بمدينة ميامي الأمريكية.

وذكر أنه من المنتظر أن تشهد البطولة مشاركة 186 لاعباً من أصحاب الأحزمة السوداء، فيما سيصل إجمالي عدد السيدات من الحزام البني/الأسود إلى 63 لاعبة، بمشاركة أفضل 3 أكاديميات هي أكاديمية جي إف تيم بـ 155 مشاركاً، وأكاديمية شيك مات الدولية بـ 69 مشاركاً، وأكاديمية سيسرو كوسذا بـ 64 مشاركاً، وسيتم نقل البطولة مباشرةً على قناة أبوظبي الرياضية ومحطة كومباكت في البرازيل وقناة البطولة الرسمية على اليوتيوب.