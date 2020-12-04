شكرا لقرائتكم خبر عن «ميسي» يتوج بجوهرة تاج زايد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

تُوج الجواد البلجيكي «ميسي» العائد لاسطبلات فيديو كيرسميركز، بطلاً للشوط الرئيسي لمسافة 2200 متر، على لقب سباق جوهرة تاج الشيخ زايد، البالغة جائزته المالية 5 ملايين درهم، والذي يعد أغلى سباق للخيول العربية في العالم، وذلك في ختام النسخة الـ12 لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة الذي أقيم في نادي أبوظبي للفروسية.

وحققت خيول الإمارات نتائج مميزة في الحفل بفوز «حراب» لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، في الشوط الخامس وتحقيق خيول سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، ثنائية في الحفل، كما أهدى الجواد «برهان» سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم لقب الشوط الثالث من بطولة الشيخ زايد كأس اليوم الوطني.

وتوج الفائزين اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس إتحاد الإمارات للفروسية والسباق، بحضور لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية.

وقدم الجواد «ميسي» بقيادة الفارس باتريك دوبس أداءً رائعاً وتفوق بفارق 3 أطوال وربع الطول عن «الزاهر» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، الذي حل وصيفاً.

وخطف المهر «حميم» لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وبإشراف عبدالله الحمادي، وبقيادة ادري دي فريز، لقب سباق مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، والذي أقيم في الشوط الافتتاحي البالغ إجمالي جوائزه المالية 200 ألف درهم.

وأهدت المهرة «ويكند» سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، اللقب الثاني، بإشراف عبدالله الحمادي والفارس كونور بيسلي، بالفوز في الشوط الثاني الذي أقيم على كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات».

وانتزع الجواد «برهان» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم،بطولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «اليوم الوطني»، في الشوط الثالث البالغ إجمالي جوائزه المالية 380 ألف درهم، والمخصص للخيول المهجنة الأصيلة.

وأستطاع الجواد «الوجل» لخالد النابودة التتويج ببطولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «كأس اليوم الوطني» والبالغ إجمالي جوائزه المالية 500 ألف درهم.

وأهدى «جراب» سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لقب سباق المهرجان العالمي لسموه بإشراف جان دي روال وقيادة ريان كوراتولو، والذي جاء في الشوط السادس بجائزة بلغت 150 ألف درهم.

وتوج في آخر الأشواط المخصص لكأس الوثبة ستاليونز لملاك الاسطبلات الخاصة «ايه اف العريق» لمالكه سيف عشير المزروعي، وبإشراف أحمد المحيربي.

نسخة مميزة

ووجه اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق التهنئة إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات.

وأكد الريسي أن سباق جوهرة زايد يجدد الذكرى العطرة والملهمة للمغفور له الشيخ زايد آل نهيان، رحمه الله، مؤسس الدولة وراعي نهضتنها والذي حافظ على الخيل العربي وانتقل بدوره إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة عبر المهرجان العالمي لسموه الذي ينشر هذا الإرث في كل أنحاء العالم.

واعتبر أن الفروسية في الإمارات محظوظة بالدعم الذي تجده من القيادة الرشيدة.