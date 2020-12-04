«فيفا» يقرر إقامة كأس العالم للأندية في اليابان

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الجمعة، عن إلغاء النسخة الأولى من كأس العالم الموسعة التي كان من المقرر انطلاقها في عام 2021 بالصين، وإقامة نسخة اعتيادية في اليابان بوقت متأخر من نفس العام.

وقال فيفا، في بيانه الصادر اليوم، عقب انتهاء اجتماع المكتب التنفيذي لـ"فيفا": "عقب تأجيل النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية، التي خطط لإقامتها بشكل مبدئي في 2021 بدلًا من كأس القارات."

وأضاف الاتحاد الدولي أن مجلس فيفا "قرر أن كأس العالم للأندية بنظامها الحالي سوف تقام بسبعة أندية في وقت متأخر من عام 2021 وسيتم إقامة في البطولة في اليابان."

ومن المقرر أن يلعب الأهلي كأس العالم للأندية القادمة في قطر خلال شهر فبراير 2021، غير أن البطل المنتظر مشاركته في النسخة المقبلة سيتحدد من خلال البطولة التي انطلقت في نهاية نوفمبر الماضي.

ورسم الاتحاد الدولي مخطط جديد لكأس العالم للأندية ليقام بمشاركة 24 ناديًا من مختلف قارات العالم، لكنه قرر تأجيل إقامة البطولة التي كان من المنتظر أن تستضيفها الصين في صيف 2021 بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتأهل الأهلي عن قارة أفريقيا، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا، بعد فوزه على الغريم التقليدي الزمالك، بنتيجة 2 – 1، في المباراة النهائية، التي أقيمت يوم الجمعة الماضي، بجانب أندية بايرن ميونخ الألماني، بطل دوري أبطال أوروبا، والدحيل بطل الدوري القطري، وأوكلاند النيوزيلندي، بطل أوقيانوسيا.