فرحة وانكسار وإشادة بالحكام.. «الكاف» ينشر ردود أفعال دكة الزمالك في نهائي دوري الأبطال

نشر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تسجيلاً لمقاعد بدلاء الزمالك والجهاز الفني خلال مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي، والتي أقيمت يوم الجمعة وانتهت بفوز الفريق الأحمر (2-1).

وأظهر التسجيل تعليمات فنية طوال المباراة لدفاع الزمالك من أجل التصدي لمحاولات الأهلي، وخاصة من جبهة إسلام جابر اليسرى.

ومع تسجيل هدف التعال عن طريق قائد الفريق الأبيض محمود عبد الرازق "شيكابالا"، انتفضت دكة الزمالك فرحاً واحتفالاً، إلا أن الفرحة لم تكتمل بعد أن سجل أفشة هدف الفوز.

كما أن حارس الزمالك البديل، محمود جنش، كان له دوراً كبيراً في الفيديو، حيث ظهروهو يوجه تعليمات للاعبي فريقه وتناقش مع شيكابالا بعد خروجه حول المباراة، كما أشاد بالحكم وأكد أنه ومساعديه كانوا جيدين.

وبعد فرصة حسين الشحات الضائعة على القائم، قال جنش لشيكابالا أن الزمالك سيفوز لأنهم (الأهلي) أضاعوا الكرة والمرمى خالي، قبل أن ترتد كرة زيزو من القائم وسط انفعالات شيكابالا وأبو جبل.

وانتهى التسجيل بصدمة أكبر لنادي الزمالك بإعلان الحكم صافرة المباراة النهائية بإعلان فوز الأهلي.