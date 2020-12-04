شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحدد 50 فردا لحضور نهائى الكأس بين الأهلى والطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسؤولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، أن 25 فردا فقط مسموح لهم بالتواجد في استاد برج العرب بالإسكندرية لحضور مباراة الأهلي أمام طلائع الجيش المقرر لها الثامنة مساء غد السبت في نهائي بطولة كأس مصر لموسم 2019 / 2020 ، وأخطر اتحاد الكرة الناديين بالسماح لكل ناد بحضور 25 فردا عبارة عن أعضاء مجلس إدارة الناديين وموظفى العلاقات العامة على أن يتم تحديد الأسماء المسموح لها بالدخول فى كشوف بمعرفة الأمن منعا لتسلل أى أعداد إضافية داخل ملعب المباراة.

كما أخطر اتحاد الكرة الناديين بتطبيق الإجراءات الإحترازية على جميع الحضور، من حيث إرتداء الكمامات، والتباعد بين الحاضرين ضمن الإجراءات المتبعة للحد من فيروس كورونا المستجد.

ورصد مسؤولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني مبلغ مليون و 500 ألف جنيه لبطل كأس مصر في المباراة المقرر لها غدا السبت والتي تجمع الأهلي و طلائع الجيش غدا باستاد برج العرب بالإسكندرية .

وأكد وليد العطار المدير التنفيذي باتحاد الكرة أن الفائز بالمركز الأول لكاس مصر سيحصل علي مليون و 500 ألف جنيه بينما لا يحصل صاحب المركز الثاني علي أي مكافآت مالية.

في سياق مغاير، يدخل فريق الكرة بالأهلي اليوم ، الجمعة، معسكر مغلق استعداداً لخوض نهائي كأس مصر المقرر لها الثامنة من مساء غداً السبت بإستاد برج العرب أمام طلائع الجيش ويخوض الأحمر مرانه الأخير اليوم على ملعب التتش بالجزيرة ثم يعلن بهده الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني قائمة الفريق التى ستتجه للأسكندرية من أجل خوض اللقاء المرتقب الذى يتطلع الاهلي للفوز به من أجل حصد البطولة الثالثة هذا الموسم بعد الفوز بالدوري وأفريقيا.