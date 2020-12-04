شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة يستعير موهبة هجوم ناشئى الأهلى لمدة موسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مسئولو نادى وادى دجلة في ضم موهبة هجوم فريق ناشئين النادى الأهلي صالح نصر، لمدة موسم علي سبيل الاعارة، من أجل تدعيم خط هجوم الغزلان، لاسيما وإن صالح نصر يعد من ابرز اللاعبين في قطاع ناشئين النادي الأهلي، واللاعب من مواليد 7 ديسمبر 1999، ويلعب فى مركز الجناح الأيسر المهاجم

وسجل 37 هدفا وصنع 5 أسيستات في 33 مباراة الموسم الماضي 2018 - 2019 (هداف جميع المسابقات)، أما الموسم قبل الماضي 2017 - 2018: سجل 33 هدفا وصنع 6 أسيستات في 31 مباراة (هداف جميع المسابقات).

ويقول صالح نصر إن حلمه هو اللعب في الفريق الأول في النادي الأهلي ثم الإحتراف إلى أوروبا من خلال القلعة الحمراء ، ومثله الأعلى محليًا هو محمد بركات وعالميًا كريستيانو رونالدو.

على صعيد متصل، أعلن مسئولو نادى وادى دجلة التعاقد مع المهاجم الكولومبى دييجو كالديرون، مهاجم فريق الإسماعيلى والفيصلى السعودى السابق، لمدة موسمين خلال فترة الانتقالات الحالية، وكان أحد وكلاء اللاعبين عرض على مسئولى نادى الزمالك كالديرون لضمه خلال فترة الانتقالات الحالية لتدعيم صفوف القلعة البيضاء بداية من الموسم المقبل، إلا أن وادى دجلة أنهى الصفقة لصالحه فى صفقة انتقال حر نتيجة فسخ اللاعب تعاقده مع فريقه السابق.

وخاض كالديرون أفضل تجاربه فى عالم الساحرة المستديرة بقميص الإسماعيلى، حيث لعب مع الدراويش 45 مباراة سجل 22 هدفاً وصنع تسعة، ومنذ الرحيل عن الإسماعيلى لعب كالديرون لثلاثة أندية لم يسجل فى أى منها هذا المعدل التهديفى وكانت أفضل تجاربه بعد الدورى المصرى فى الدورى السعودى بقميص الفيصلى حيث سجل 6 أهداف.

ويظهر فريق الكرة الأول بنادى وادى دجلة فى الموسم الكروى الجديد 2020 / 2021 بثوبه الجديد بعد التعاقد مع العديد من الصفقات لتدعيم صفوف الفريق خوفًا من التعرض لشبح الهبوط بالموسم الجديد، مثلما حدث فى الموسم المنقضى، ومن أبرز تلك التدعيمات تجديد التعاقد مع محمد عبد المنصف حارس المرمى لمدة سنتين، والتعاقد مع صلاح أمين مهاجم مصر المقاصة، ويعد الثنائى من أكبر اللاعبين سنًا فى مسابقة الدورى.

كان وادى دجلة نجح فى التعاقد مع مسعد عوض حارس مرمى أسون بعد سداد قيمة الشرط الجزائى "مليون جنيه"، وضم صلاح أمين مهاجم مصر المقاصة، والتونسى إيهاب المباركى ظهير أيمن فريق الترجى والذى وقع عقود مع دجلة لمدة 3 سنوات فى صفقة انتقال حر، وجورجينيو، الجناح المهاجم لمنتخب غينيا بيساو وفريق لودوجورتس رازجراد البلغاري، لمدة موسمين، ورضا عبد العال جناح فريق بنى سويف لمدة 3 مواسم مقبلة، وأحمد ميهوب الشهير بـ"خليفة محمد الشناوى" حارس مرمى نادى اطسا وسمسطا السابق بعقد يمتد لمدة خمسة مواسم، كما تم التعاقد مع أحمد مجدى باك رايت الإنتاج الحربى لمدة سنتين فى صفقة انتقال حر، لاسيما أن أحمد مجدى من ناشئى وادى دجلة.