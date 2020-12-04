شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. محمد الحنفى حكما لنهائى كأس مصر وطارق مجدى للفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، برئاسة وجيه أحمد وعزب حجاج، تعيين الحكم الدولى محمد الحنفى لإدارة مباراة الأهلي أمام طلائع الجيش، المقرر لها الثامنة مساء غد السبت فى نهائي كأس مصر التي ستقام باستاد برج العرب بالإسكندرية، وأعلنت اللجنة أيضا باقى أسماء طاقم الحكام ويضم كل من أحمد حسام ويوسف البساطى مساعدان ومحمد الصباحى حكم رابع، وطارق مجدى حكم فيديو ومحمود عاشور حكم مساعد فيديو. وجاء اختيار اللجنة للحنفي لإدارة نهائى كأس مصر بعد غيابه عن الدور قبل النهائي للبطولة التى أدار فيها محمد معروف مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى، بينما أدار محمود البنا مباراة الزمالك وطلائع الجيش.

وأجرى محمد الحنفى وأفراد الطاقم مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا وجاءت سلبية استعدادا لمباراة الغد المرتقبة فى نهائى كأس مصر.

ورصد مسؤولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني مبلغ مليون و500 ألف جنيه لبطل كأس مصر فى المباراة المقرر لها غدا السبت والتى تجمع الأهلي وطلائع الجيش غدا باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وأكد وليد العطار، المدير التنفيذى باتحاد الكرة، أن الفائز بالمركز الأول لكأس مصر سيحصل على مليون و500 ألف جنيه، بينما لا يحصل صاحب المركز الثاني علي أي مكافآت مالية.

وفى سياق مختلف، يدخل فريق الكرة بالأهلي اليوم، الجمعة، معسكراً مغلقاً استعداداً لخوض نهائي كأس مصر المقرر لها الثامنة من مساء غد، السبت، باستاد برج العرب أمام طلائع الجيش ويخوض الأحمر مرانه الأخير اليوم على ملعب التتش بالجزيرة ثم يعلن بهده الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني قائمة الفريق التى ستتجه للأسكندرية من أجل خوض اللقاء المرتقب الذى يتطلع الاهلي للفوز به من أجل حصد البطولة الثالثة هذا الموسم بعد الفوز بالدوري وأفريقيا.