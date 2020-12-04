شكرا لقرائتكم خبر عن أحداد ينتظم فى مران الزمالك غداً بعد نهاية إعارته للرجاء المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظم المغربى حميد أحداد، جناح الزمالك، فى تدريبات الفريق المقرر لها عصر غدٍ، السبت، علي ملعب النادى، وذلك عقب الراحة السلبية التي منحها البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق للاعبين، ويأتى انتظام أحداد في التدريبات غدا، عقب عودته من الاعارة للرجاء المغربي، من جانبه، أكد عبدالحليم علي مدير الكرة بالزمالك، أنه علي ثقة في الجهاز الفني واللاعبين لتخطى هذة الفترة، وأن الجميع يعلم قدر المسئولية الملقاة علي عاتقهم، مضيفا أنه سيتم توفير كل سبل الدعم والمناخ المناسب، من أجل أن يسير الفريق بشكل طيب خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه، أكد محمد عزيز، وكيل حميد أحداد، لاعب فريق الزمالك، أن اللاعب تلقى عدة عروض خلال الفترة الماضية من أندية بالسعودية والمغرب وقطر، وبالتحديد من شباب المحمدية المغربى، وأم صلال القطرى، ولكن كل المفاوضات فشلت بسبب عدم وصول رد من إدارة الزمالك على العروض.

وأضاف عزيز أن أم صلال قدم للاعب عرضا 400 ألف دولار مقابل الإعارة، و700 ألف دولار عل البيع النهائي، ولكن إدارة الزمالك لم ترد علينا فى هذه العروض، وما طلت لذلك فشلت كل المفاوضات.

وأشار إلى أنه تم التواصل مع إدارة الزمالك، 5 مرات لحسم موقف اللاعب سواء بالبقاء أو الرحيل، ولكن الإدارة لم تحسم موقفها بشأن استعادة اللاعب أو رحيله عن النادى، وأكد أن أحداد يحب الزمالك ولديه عقد مازال مستمرا، وليس لديه أى أزمة فى اللعب للزمالك.