فيفا يعلن استبدال كأس العالم "الموسعة" للأندية بنسخة اعتيادية وإقامتها في اليابان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلغاء النسخة الأولى من كأس العالم الموسعة التي كان من المقرر أن تنطلق في عام 2021 بالصين، وإقامة نسخة اعتيادية في اليابان بوقت متأخر من نفس العام.

وقال فيفا في بيانه الصادر اليوم الجمعة عقب انتهاء اجتماع المكتب التنفيذي لـ"فيفا": "عقب تأجيل النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية، التي خطط لإقامتها بشكل مبدئي في 2021 بدلًا من كأس القارات."

وتابع: "قرر مجلس فيفا أن كأس العالم للأندية بنظامها الحالي سوف تقام بسبعة أندية في وقت متأخر من عام 2021 وسيتم إقامة في البطولة في اليابان."

ويلعب الأهلي كأس العالم للأندية القادمة في قطر خلال شهر فبراير 2021، غير أن البطل المنتظر مشاركته في النسخة المقبلة سيتحدد من خلال البطولة التي انطلقت في نهاية نوفمبر الماضي.

ورسم الاتحاد الدولي مخطط جديد لكأس العالم للأندية ليقام بمشاركة 24 ناديًا من مختلف قارات العالم، غير أنه قرر تأجيل إقامة البطولة التي كان من المنتظر أن تستضيفها الصين في صيف 2021 بسبب جائحة فيروس كورونا.