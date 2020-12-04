محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
بدأ خالد محمود، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي، مهمته مع فريقه الجديد، بالمغادرة مع الفريق المتجهة إلى أبها استعداداً لمواجهة ضمك غداً السبت، ضمن الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقبل أيام، أعلن الأهلي رسميا قبول استقالة الدكتور خالد محمود، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم.
ومن جانبه، قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إنه وافق على قبول استقالة طبيب الفريق، بعد سنوات طويلة من الإخلاص والعطاء، بذل خلالها جهدًا كبيرًا، ونال تقدير واحترام الجميع.
وكان أخر انجاز حققه خالد محمود، الفوز مع الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا، بعد فوز فريقه السابق على الزمالك بهدفين لهدف.
وستبدأ رحلة الطبيب خالد محمود مع أهلي جدة بمواجهة أبها، مساء السبت، حيث يحتل فريقه حاليا المركز الثالث برصيد 13 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر خالد محمود يبدأ مهمته مع أهلي جدة السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.