حميد أحداد ينتظم في تدريبات الزمالك السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

يعود فريق الزمالك لمواصلة تدريباته عصر غدٍ السبت علي ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء ، وذلك عقب الراحة السلبية التي منحها البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق للاعبين .

وسيشهد مران الزمالك المقرر له غدا السبت، انتظام المغربي حميد أحداد لاعب الفريق في التدريبات غدا، عقب عودته من الاعارة للرجاء المغربي.

وقال عبد الحليم علي مدير الكرة في الزمالك، إنه على ثقة في الجهاز الفني واللاعبين لتخطي هذة الفترة، مؤكدًا أن الجميع يعلم قدر المسئولية الملقاة علي عاتقهم.

وأوضح مدير الكرة في الزمالك، أنه سيتم توفير كل سبل الدعم والمناخ المناسب للفريق من أجل أن يسير الفريق بشكل طيب خلال الفترة المقبلة.

وقبل أيام، خسر فريق الزمالك لقب دوري أبطال إفريقيا بعد الهزيمة أمام الأهلي في المباراة النهائية، أعقبها الخروج من كأس مصر من الدور نصف النهائي بعد الهزيمة من طلائع الجيش.