فرحة لم تكتمل.. وصدمة وحديث عن الحكم.. كاف ينشر فيديو "دكة الزمالك" في النهائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

نشر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تسجيلاً لمقاعد بدلاء الزمالك والجهاز الفني خلال مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي التي انتهت الجمعة الماضية بتتويج الأحمر (2-1).

التسجيل أظهر تعليمات فنية طوال المباراة لدفاع الزمالك من أجل التصدي لمحاولات الأهلي، وخاصة من جبهة إسلام جابر اليسرى.

انتفضت "دكة الزمالك" فرحاً واحتفالاً بهدف شيكابالا الذي تعادل للأبيض في الشوط الأول، لكن الفرحة لم تكتمل بعد أن سجل أفشة هدف الفوز.

محمود جنش حارس الزمالك البديل كان له دوراً كبيراً في فيديو كاف حيث وجه تعليمات للاعبي فريقه وتناقش مع شيكابالا بعد خروجه حول المباراة، كما أشاد بالحكم وأكد أنه ومساعديه كانوا جيدين.

وبعد فرصة حسين الشحات الضائعة على القائم، قال جنش لشيكابالا أن الزمالك سيفوز لأنهم (الأهلي) أضاعوا الكرة والمرمى خالي، قبل أن ترتد كرة زيزو من القائم وسط انفعالات شيكابالا وأبو جبل.

وانتهى التسجيل بصدمة أكبر لنادي الزمالك بإعلان الحكم صافرة المباراة النهائية بإعلان فوز الأهلي، ليزداد اللون الأحمر في الملعب ويتوارى الأبيض.

شاهد الفيديو: